Relatório da PF mostra que Cachoeira pagou propina embrulhada em jornal para deputado tucano

O contraventor Carlinhos Cachoeira, preso pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo, mandou entregar propina "embrulhada em jornal" para o deputado federal Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO). A informação consta de relatório da PF, sob guarda do Supremo Tribunal Federal (STF). O documento esmiuça as relações próximas de Cachoeira com o parlamentar.

Os dados são apontados no capítulo intitulado "transações financeiras" envolvendo o contraventor e o deputado tucano. A PF assinala que Cachoeira manda Geovani (Pereira da Silva), seu contador, "passar dinheiro para o deputado Lereia, não sendo possível identificar a que título". Interceptações telefônicas da PF flagraram diálogos entre Cachoeira e Leréia.

Também caiu no grampo o contador Geovani,, que está foragido. O contraventor o chama de Geo e pede a ele que providencie pagamentos em dinheiro vivo para Leréia.

Numa dessas conversas, a 1.ª de agosto de 2011, às 14h34, Cachoeira recomenda a Geovani a entrega de R$ 20 mil em dinheiro para Leréia "embrulhados em jornal". Uma assessora do contraventor participa da conversa e informa que o dinheiro foi colocado em um "envelope quadrado".

A PF cita ainda o deputado Stepan Nercessian (PPS-RJ) como outro suposto beneficiário de propinas de Cachoeira. Em uma escuta, de 17 de junho de 2011, às 14h53 - a ligação durou um minuto e 41 segundos - Stepan pergunta a Leréia se "entregou a carta que ele mandou".

"Cachoeira diz que é para Stepan olhar lá", anota o relatório da PF. "Falam de dinheiro que Stepan pediu a Cachoeira. Stepan conversa com Gil, prefeito de Nerópolis."

Em outro grampo é citado um tal "Marco", que teria recebido R$ 10 mil de Cachoeira, mas a PF não identifica essa pessoa. Em outro grampo, de 16 de junho de 2011, Leréia comenta com Cachoeira que está em Brasília e vai receber o secretário geral da ONU, o coreano Ban Ki-Moon. "Tenho que receber ele aqui, me convocaram prá receber...", diz Leréia.

A PF juntou aos autos cópia da página do site do deputado. Na página está a informação. "Deputados Carlos Leréia e Marco Maia (PT, presidente da Câmara) recebem visita do secretário geral da ONU."

A assessoria do deputado Carlos Alberto Leréia informou à tarde que ele estava reunido com seus advogados. O deputado Stepan Nercessian não foi localizado.

Leia trechos de interceptações da PF.

1) 24 de março de 2011, às 19h26, ligação de 47 segundos. Cachoeira fala com Geovani, o contador.

Cachoeira: Geo, os vinte e cinco do Lereia, você lembra né?

Geovani: Mandar amanhã?

Cachoeira: Se você tiver de manhã!

Geovani: Eu vou arrumar, né?

Cachoeira: Exatamente. Vê se consegue mandar mais cedo, vê se consegue mandar mais cedo aí.

2) 28 de abril de 2011, às 10h06, diálogo de 48 segundos. Geovani diz a Cachoeira que "já arrumou aqueles 15". Cachoeira diz que "5 são dele e 10 de MARCO". Cachoeira diz que precisa também "dos 20 do Leréia".

Cachoeira: Aqueles quinze, você lembra? E os vinte do Leréia, trinta e cinco, você tem hoje?

Geovani: Não, os quinze já, né? Já tinha reservado agora o outro, amanhã, né?

Cachoeira: É dez do Marco e cinco meu, tá, traz aqui.

Geovani: Tô subindo com o Marco aí.

Cachoeira: Tá bom, então. Pega esses vinte logo uai, com o Marco, amanhã você dá prá ele.

Geovani: Mas nós já tamo subindo aqui a JK.

Cachoeira: Eu sei, manda trazer, uai.

3) 16 de junho de 2011, às 12h40, Cachoeira liga para o deputado Leréia, que diz estar na companhia de Stepan.

Leréia: Estou levando para o senhor dois documentos, o documento garantizado em cheque e uma carta.

Cachoeira: Me passa aí, onde você está?

Leréia: Estou em Brasília, tenho que ficar aqui, vou só à noite. Tô esperando aqui o secretário geral da ONU, o coreano Ban Ki-Moon. Tenho que receber ele aqui, me convocaram prá receber...

Cachoeira: Tô te esperando prá você trazer aqui prá mm, viu? Ponho o 'fácil fé' amanhã, viu? Fala prá ele aí.

Leréia: Eu tô com o Stepan aqui, você tá em Goiania? Eu tô com o dr. Stepan aqui.

Cachoeira: Fala que amanhã é sem falta, eu ia fazer hoje, mas é que o Geo não tá lá em Anápolis, só posso fazer amanhã, já fica lá amanhã, né? Lá prá quarta feira me dá.

Leréia: Amanhã você tá aí?

Cachoeira: Tô, tô aqui.

Leréia: Posso falar prá ele que amanhã é tranquilo?

Cachoeira: Amanhã é certeza, pode falar prá ele que puxar lá que amanhã tá lá.

4) 1.º de julho de 2011, às 17h49, Cachoeira liga para Geovani. O diálogo durou 50 segundos.

Cachoeira: Tem do Lereia, né? Vinte, você podia trazer, tá vindo prá festa, né?

Geovani: Eu vou ver, se isso aí não for eu mando o Deca levar.

Cachoeira: Não vai vim?

Geovani: Ah, então eu vou né?

Cachoeira: Você quer arrumar confusão comigo?

5) 1.º de agosto de 2011, às 11h38, diálogo de 39 segundos. Cachoeira liga para o contador.

Geovani: Oi.

Cachoeira: É o trem lá do Lereia, cê podia mandar prá mim. Eu tô aqui no Adriano.

Geovani: Uai!Então deixa eu, eu tô fazendo aqueles depósitos aqui, Cê ainda vai demorar um pouquinho

Cachoeira: Em jundiaí, tá.

Geovani: Tá, então tá. Que eu tô aqui no banco só fazer os depósitos.