Relatório da PEC do Orçamento Impositivo é apresentado Foi apresentado nesta quinta-feira em comissão especial da Câmara o relatório do deputado Édio Lopes (PMDB-RR) sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 565/06, a chamada PEC do Orçamento Impositivo, que obriga o governo a executar as emendas parlamentares. Com pedido de vista coletivo dos membros da comissão, o relatório, que seria lido e votado nesta quinta-feira, só será apreciado na próxima semana. A proposta é considerada uma das prioridades da gestão do presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN).