Relatório da CPI dos Bingos é aprovado por 12 a 2 O relatório da CPI dos Bingos foi aprovado por 12 votos a 2, nesta terça-feira. O resultado representa uma derrota do governo que tentou, sem sucesso, conquistar votos para impedir a aprovação do documento. A oposição pressionou o senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), relator do documento, mas não conseguiu incluir os pedidos de indiciamento do ex-ministro José Dirceu (Casa Civil) e de Gilberto Carvalho, chefe do Gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi também excluída do relatório da proposta do relator de regularização dos bingos. Votaram a favor do relatório até governistas, como o senador Eduardo Suplicy (PT-SP), "com ressalvas", e Magno Malta (PL-ES), que tinha feito um voto em separado que atendia as expectativas do governo. Com a retirada da proposta de legalização dos bingos, Malta decidiu votar a favor do relatório. Os votos contrários foram dos petistas Tião Viana (AC) e Ana Júlia Carepa (PA). Apesar de ter chegado a admitir a hipótese de incluir os dois nomes, Garibaldi Alves comunicou aos integrantes da comissão que manteria a versão inicial de seu relatório. "Enganam-se os que pensam que sou partidário do presidente Lula. Mas me sinto à vontade para não incluí-los, porque não vi como tipificar a conduta deles", afirmou Garibaldi, ressaltando, entretanto: "Não estou inocentando." O relator concordou, no entanto, em retirar o capítulo em que propunha a regulamentação das casas de bingos. A proposta será feita por ele em forma de projeto de lei e anexada a vários outros projetos sobre bingos em tramitação no Senado, que serão reunidos e encaminhados à Mesa da Casa. Antes mesmo da votação, o senador Tião Viana (PT-AC) admitiu a derrota do governo. Ele chegou a esta conclusão depois que o senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) compareceu à sessão de hoje da CPI. Embora seja da ala do PTB que faz oposição ao governo, Mozarildo ficou ausente da maior parte das últimas sessões da comissão, o que até garantiu algumas vitórias ao governo. "A pressão sobre o senador Mozarildo foi muito forte. Perdemos. É da democracia", resignou-se Viana. Carvalho e Dirceu foram acusados de participar de esquema de desvio de dinheiro de prefeituras petistas para abastecer o caixa dois do PT. "Para salvar o relatório, pode ser que isso aconteça. No relatório, não estou passando um atestado de inocência destes dois. Só não achei elementos para mostrar o crime de concussão. Mas a pior situação seria não ter um relatório", disse Garibaldi ao chegar ao plenário da CPI. Na lista de indiciados estão o ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e o ex-caixa de campanha de Lula, e atual presidente do Sebrae, Paulo Okamoto. O relator inocentou o chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gilberto Carvalho e o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, da denúncia de terem participado do esquema de extorsão na prefeitura de Santo André, que teria resultado no assassinato do prefeito da cidade, Celso Daniel, em janeiro de 2002. A decisão de Garibaldi desagradou a oposição e até mesmo o presidente da comissão, senador Efraim Morais (PFL-PB). Eles alegam a existência de fortes indícios sobre a participação de Carvalho e Dirceu no esquema de extorsão e na criação de dificuldades para a investigação do assassinato, como foi denunciado pelos irmãos de Celso Daniel João Francisco e Bruno Daniel. Matéria alterada às 18h00 para o acréscimo de informações