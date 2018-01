Deputado e senador divergem sobre autoria de dispositivo que oficializa doação oculta

Atualizado às 11h21

São Paulo - A "paternidade" do dispositivo que oficializou as doações ocultas de campanhas gerou polêmica entre os relatores da reforma política na Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). Nenhum dos dois assume responsabilidade pela nova regra, que acaba com a transparência no financiamento privado de campanhas. Maia diz que o Senado tenta "terceirizar" um ônus que é de todos, enquanto Jucá vê "mais problemas" se a presidente Dilma Rousseff vetar o dispositivo aprovado pelo Congresso.

O projeto aprovado pela Câmara na semana passada institui uma triangulação que impedirá o mapeamento das conexões entre empresas financiadoras e candidatos financiados.

Funcionará assim: uma empresa interessada em eleger o candidato X estará impedida de doar dinheiro diretamente a ele. Em vez disso, terá de fazer a contribuição ao partido do candidato. O partido, por sua vez, fará o repasse dos recursos ao candidato, sem indicar de onde veio o dinheiro. Ao prestar contas à Justiça Eleitoral, o candidato dirá apenas que recebeu recursos de seu partido, também sem indicar o doador originário.

Essa não é uma prática nova. Até as eleições de 2014, empresas se valiam de uma brecha na legislação para ocultar suas doações. No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral vetou o “jeitinho”, ao exigir a identificação dos doadores originários de recursos que transitaram por partidos antes de chegar aos candidatos.

A novidade é que agora a doação oculta não será mais opcional, mas obrigatória – segundo a legislação aprovada pelo Congresso, uma empresa não poderá mais doar diretamente aos candidatos, mesmo se quiser, e suas contribuições aos partidos chegarão ao destino final sem identificação da origem dos recursos.

Na edição de segunda-feira, 14, o Estado informou, de forma equivocada, que o dispositivo que instituiu as doações ocultas foi inserido na reforma política durante sua tramitação na Câmara. Na verdade, ele já constava do texto aprovado anteriormente pelo Senado – mas com uma diferença importante: valia apenas para as doações de pessoas físicas, já que os senadores também proibiram o financiamento privado de campanhas. Ao derrubar essa proibição, posteriormente, a Câmara acabou fazendo com que as doações ocultas passassem a valer para as empresas.

“A regra que eu tinha feito era para pessoa física”, disse Romero Jucá, nesta segunda-feira. “Não faz sentido uma pessoa física doar para um partido e depois o nome dela acompanhar uma doação que vai para um candidato que ela não conhece. Vemos supor: você doa para o PMDB nacional, que doa para o estadual. Aí o partido local doa para o sargento Sebastião do Morro do Alemão. Você não conhece ele. Por que seu nome vai estar ligado ao do sargento? Amanhã o nome dele aparece metido em milícia e o de quem doou para o partido nacional aparece envolvido junto.”

Para Rodrigo Maia, “o Senado precisa assumir suas responsabilidades”. “O nosso texto, da Câmara, trata assim: só o partido político poderá receber doação de pessoa jurídica. O partido tem 72 horas para apresentar as empresas que doaram. E o Senado introduziu: ‘e não há necessidade de dizer quem doou ao partido quando essa doação chegar ao candidato’.”

A confusão, segundo o deputado Bruno Araújo (PSDB-SP), se deve a um “desencontro”. “O processo legislativo foi muito tumultuado e isso contribuiu para um desencontro entre Câmara e Senado”, afirmou.

O projeto da reforma política foi encaminhado à presidente Dilma Rousseff para sanção ou veto. A institucionalização das doações ocultas só não valerá para as próximas eleições se houver veto presidencial desse dispositivo.