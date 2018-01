Relatora no STF vota a favor de suplentes de coligações A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Carmem Lúcia votou a favor de que sejam empossados os suplentes das coligações nas vagas de parlamentares que se licenciarem. Se o relatório da ministra for aprovado pelo STF, os 22 suplentes que corriam o risco de perder o mandato na Câmara estariam salvos. O julgamento pode ser concluído ainda hoje.