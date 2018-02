Relator vai pedir arquivamento de processo contra adversário de Cunha no Conselho de Ética

O deputado Sandro Alex (PPS-PR), relator do processo no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar contra o líder do PSOL na Câmara dos Deputados, Chico Alencar (RJ), vai pedir o arquivamento da ação impetrada pelo Solidariedade. O parecer prévio será apresentado no dia 2 de dezembro ao colegiado.

Munido de pareceres da Justiça Eleitoral, da Receita Federal, do Ministério Público e da Procuradoria da Câmara se manifestando contra abertura de processo contra Alencar, o relator informou nesta quinta-feira, 26, que seu parecer será pela inadmissibilidade da representação porque não está configurada justa causa no pedido. "Se teve retaliação, não teve da minha parte resposta para isso", declarou Alex. O PSOL foi autor da representação por quebra de decoro parlamentar contra Cunha no Conselho de Ética dias antes de deputado Paulo Pereira da Silva (SP), o Paulinho da Força, propor ação contra Alencar.

Aliado do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), Paulinho protocolou a representação alegando que Alencar usou recursos da Casa para fins eleitorais porque parte de sua campanha à reeleição teria sido financiada por um funcionário de seu gabinete. O partido também alega que Alencar, um dos principais adversários de Cunha, teria supostamente apresentado notas frias de empresa fantasma para ressarcimento com a cota parlamentar.