Relator recua e só quer liberar bebida para a Copa; votação é adiada

O deputado Vicente Cândido (PT-SP) alterou novamente seu relatório sobre o projeto da Lei Geral da Copa e agora propõe a permissão da venda de bebidas alcoólicas apenas durante os eventos organizados pela Fifa, a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.

A proposta de alteração no Estatuto do Torcedor para liberar o comércio de bebidas em todos os jogos, inclusive de campeonatos nacionais e regionais, ficou para ser analisada no próximo ano. Cândido também promoveu uma mudança restabelecendo a meia-entrada para idosos. Mesmo assim, não houve acordo na comissão e a votação foi adiada.

O debate sobre a venda de bebidas alcoólicas tem provocado as maiores divergências dentro da comissão e também no governo. Para serenar os ânimos, Cândido decidiu permitir a venda apenas durante os eventos da Fifa, uma vez que essa é uma exigência da entidade.

"O Ministério da Saúde pediu mais tempo para analisar e os líderes partidários também, então vamos discutir esse tema das bebidas de forma definitiva na reforma do Estatuto do Torcedor", disse o relator.

Em relação aos idosos, Cândido mudou o seu relatório para atender à negociação feita pela presidente Dilma Rousseff com a Fifa. Ela tinha pedido à entidade para garantir o direito dos maiores de 60 anos a comprar qualquer ingresso pela metade porque este benefício faz parte do Estatuto do Idoso, que é uma lei federal.

O petista, então, preservou este direito, mas retirou os idosos da categoria 4, chamada de "cota social". Nesta categoria serão oferecidos ingressos a cerca de US$ 25,00 a estudantes, indígenas, beneficiários de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e participantes da campanha do desarmamento do Ministério da Justiça. Pelo texto, não haverão ingressos dessa categoria na abertura da Copa do Mundo.

Outra mudança apresentada nesta terça-feira, 13, é a que garante aos proprietários de estabelecimentos instalados dentro do perímetro da "área de restrição" que será concedida à Fifa. Esta área corresponde a um perímetro ao redor dos estádios e nas principais vias de acesso.

O relator cumpriu o anunciado e incluiu no projeto a previsão de férias escolares durante a Copa de 2014. Ele não colocou nenhuma data para as férias. "Temos que respeitar a autonomia das escolas. Elas vão fazer o calendário respeitando essa premissa".