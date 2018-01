Relator quer votar Orçamento 2013 na próxima semana Após a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ter votado pela derrubada da liminar que paralisou as votações no plenário do Congresso desde o fim do ano passado, o relator do Orçamento de 2013, senador Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou que a proposta deve ser votada na próxima semana.