Relator quer novo texto sobre LDO com pedido de urgência

O senador disse que a retirada do projeto e o envio de um novo projeto em regime de urgência é o mecanismo mais rápido para aprovação da matéria. Segundo ele, a tentativa de aprovar um requerimento de urgência no plenário iria gerar um novo embate no Congresso. A oposição está acusando o governo de crime de responsabilidade fiscal. Jucá defendeu a aprovação da mudança na LDO, que permite ao governo abandonar a meta de superávit primário deste ano.

"Não podemos travar a economia independente do embate político", disse o senador. Jucá disse que está muito tranquilo em apresentar o seu relatório favorável à alteração da LDO. Segundo ele, o governo está sendo transparente com as condições das contas públicas e mostrando o remédio a ser aplicado ao invés de recorrer à contabilidade criativa como no passado. "Será crime de responsabilidade fiscal se não cumprir a LDO até o final do ano", argumentou.