Relator propõe convocar Costa, Youssef e Cerveró

Alberto Youssef, por sua vez, continua preso na mesma operação. Nestor Cerveró foi o responsável pelo resumo executivo que levou a presidente Dilma Rousseff, quando presidia o Conselho de Administração da Petrobras, a aprovar a compra da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA). Em nota ao jornal O Estado de S. Paulo, Dilma disse que o resumo de Cerveró era incompleto e, se tivesse tido acesso a todas as cláusulas, não teria aprovado a operação.

Segundo o presidente da CPI mista, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), o relator apresentou uma lista de 221 requerimentos para serem aprovados em bloco. Vital anunciou ter concedido vista coletiva do plano de trabalho apresentado, o que significa que ele só será votado amanhã pela comissão. Assim como previsto no requerimento da comissão, Marco Maia quer investigar os quatro eixos: a refinaria de Pasadena, as denúncias de pagamento de propina pela SBM, as plataformas e as obras da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, e outras.

O relator disse que seria melhor ouvir depois o ex-presidente da Petrobras Sérgio Gabrielli e da atual presidente da estatal, Maria das Graças Foster. Segundo ele, os dois já depuseram outras vezes tanto na CPI exclusiva do Senado como em comissões temáticas da Câmara e do Senado.

Marco Maia propôs também que se aprove pedidos de informações de outros órgãos, como a Justiça do Paraná, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) criticou o plano de trabalho, lembrando que há na relação pedidos de investigação que envolvem o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Um dos mencionados é o ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo David Zylbersztajn, ex-genro de FHC. Para o deputado do DEM, não há problemas em investigar governos passados, mas o foco da CPI são as denúncias que estão sendo reveladas atualmente.