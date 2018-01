Relator pede cassação do mandato do tucano Leréia

"Ante o quadro, nos termos do artigo 4º, inciso CI, combinado com o artigo 14, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, meu voto é pela perda do mandato do Deputado Carlos Alberto Leréia", escreveu o relator ao final de seu voto.

Os deputados do Conselho de Ética devem apreciar o voto do relator ainda nesta quarta. A decisão do Conselho de Ética ainda terá de ser referendada pelo Plenário da Câmara.

Em seu voto, Benedet destaca: "Para mim, ficou evidente a procedência da representação formulada pela Mesa Diretora contra o Deputado Carlos Alberto Leréia. Suas relações com Carlinhos Cachoeira, longe de serem apenas de amizade, envolveram negócios ilícitos, empréstimos de origem bastante duvidosa e atividades que levaram o representado à prática de atos claramente contrários à ética e ao decoro parlamentar".