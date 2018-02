Relator pede cassação de Edmar Moreira na Câmara O deputado Nazareno Fonteles (PT-PI) pediu hoje a cassação do mandato do deputado Edmar Moreira (sem partido-MG), processado no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. Edmar Moreira é suspeito de ter se apropriado indevidamente da verba indenizatória a que os parlamentares têm direito, equivalente a R$ 15 mil mensais.