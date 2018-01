Relator pede ao Conselho de Ética cassação de Janene O deputado Jairo Carneiro (PFL-BA) lê, no Conselho de Ética da Câmara, seu parecer em que recomenda a cassação do mandato do deputado José Janene (PP-PR). O parlamentar pepista recebeu, segundo o empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, R$ 4,1 milhões do esquema de caixa 2 que beneficiou partidos aliados do governo. Janene reconhece apenas o recebimento de R$ 700 mil, que diz ter utilizado para pagar o advogado do partido, Paulo Goyaz. Para o relator, no entanto, o parlamentar paranaense cometeu os crimes de recebimento de vantagem indevida, ocultação de natureza de recursos e associação a mais de três pessoas para o fim de cometer crime. "É absolutamente necessário que esta casa legislativa reaja contra as ilicitudes perpetradas e puna, com rigor, os que desonram o Parlamento", afirma Jairo Carneiro em seu parecer.