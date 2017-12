Relator não encontrou motivos para responsabilizar Lula O relator da CPI dos Bingos, senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), disse que está convencido de que houve motivação política no assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, e que vai incluir essa convicção no relatório final a ser apresentado no dia 5 de junho. Garibaldi deixou claro que não poupará o ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci, pela responsabilidade na quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa, mas disse que, por enquanto, não encontrou motivos para responsabilizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Não sei como configurar o presidente, não vejo relacionamento dele com nenhum crime que investigamos", afirmou.