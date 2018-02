Relator mantém Satiagraha com juiz De Sanctis O caso Satiagraha permanecerá sob responsabilidade da 6ª Vara Federal, do juiz Fausto de Sanctis, "para a prática de medidas necessárias e urgentes" até que o Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região julgue conflito positivo de competência. A decisão é do desembargador Johonsom Di Salvo, relator da ação do conflito. A demanda foi levantada pela juíza da 2ª Vara, Silvia Rocha, que alega ser competente para processar o banqueiro Daniel Dantas, dono do Grupo Opportunity.