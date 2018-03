Relator, Jucá diz que não aceitará emendas ao mínimo O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), que será o relator do projeto do salário mínimo na Casa, avisa que não aceitará em seu parecer nenhuma emenda ao texto enviado pela Câmara. A votação está marcada para a próxima quarta-feira, e o governo quer aprovar o valor de R$ 545, a política e a permissão de reajustes por decreto até 2015. "A posição do governo é de aprovar sem emendas e eu, como relator, não vou acatar emendas", afirmou.