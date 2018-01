Relator do orçamento, Jucá confirma adiamento de votação da peça

BRASÍLIA - O senador Romero Jucá (PMDB-RR), relator do orçamento de 2013, admitiu nesta segunda-feira, 18, em discurso no plenário, que a proposta não será mais votada nesta semana. Antes da semana do recesso do carnaval, o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), havia marcado uma sessão para a terça-feira, 19, na qual deputados e senadores deveriam apreciar a matéria. A votação do orçamento ficará postergada, diante do impasse sobre se os 3 mil vetos presidenciais devem ser analisados antes pelo Congresso do que a peça orçamentária.

Romero Jucá disse que o Congresso vai esperar uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto. O senador lembrou que o ministro Luiz Fux fez um pronunciamento "pela imprensa" segundo o qual o orçamento poderia ser apreciado antes dos vetos. O governo Dilma Rousseff recorreu ao STF na semana passada para saber qual a posição oficial do Supremo.

"Que haja uma manifestação oficial do ministro para que amanhã não se venha questionar essa questão", afirmou o relator do orçamento. Ele defendeu a "votação urgente" da proposta. "É fundamental que nós não encerremos o mês de fevereiro sem votar o orçamento de 2013 porque muitos ministérios estão sem poder atuar", destacou ele, ao lembrar que a medida provisória editada no ano passado pelo governo que liberou R$ 42 bilhões em recursos só atende a "alguns ministérios".

Lideranças partidárias das duas Casas Legislativas reúnem-se nesta noite no Palácio do Planalto com os ministros das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, e da Advocacia-Geral da União (AGU), Luís Inácio Adams, para discutir o que fazer diante do impasse em relação à apreciação do orçamento.