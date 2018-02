Relator do Orçamento diz que indicará mínimo de R$ 540

Argello deve se reunir com as principais lideranças do setor amanhã, em seu gabinete no Senado. Depois que o candidato derrotado à Presidência José Serra (PSDB) lançou a promessa de um salário mínimo no valor de R$ 600, os sindicalistas querem adotar esse valor como patamar mínimo para as negociações.

Na primeira entrevista coletiva concedida após a eleição, a presidente eleita, Dilma Rousseff (PT), sinalizou que não pretende acolher a proposta de salário mínimo de R$ 600. Ela afirmou que prefere manter a fórmula atual, que leva em conta a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores, mais o valor da inflação. Dessa forma, o salário mínimo deve alcançar valores acima de R$ 600 somente em 2012 e mais de R$ 700 a partir de 2014.

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso se reuniu hoje para votar o relatório de receita da Lei Orçamentária de 2011, de autoria do deputado Bruno Araújo (PSDB-PE). Se o relatório for aprovado, abrirá caminho para a próxima etapa de discussão do Orçamento federal, seguindo para Argello, que indicará o valor do salário mínimo para o próximo ano.