Relator do impeachment rebate decisão de Cardozo

BRASÍLIA - Relator do pedido de impeachment de Dilma Rousseff na Câmara, o deputado Jovair Arantes (PTB-GO) criticou a decisão da Advocacia-Geral da União (AGU) de impetrar, no Supremo Tribunal Federal (STF), um mandado de segurança para anular o processo de impedimento.

"O Cardozo, como advogado e cidadão, tem o direito de expressar a sua opinião, mas se a iniciativa for da AGU isso é muito triste. Os advogados da União estão la para defender o País, e não uma pessoa. Eles não separam a pessoa física do Estado, e isso deu toda essa confusão".

O parlamentar disse ainda que tem certeza que o STF não vai acatar o pedido. "Não fizemos nem uma vírgula fora do estabelecido pelo STF", afirmou o relator.

Arantes participou na tarde de desta quinta-feira, 14, de um ato político que reconduziu Roberto Jefferson à presidência do PTB. Na saída do evento, ele minimizou a polêmica sobre a ordem dos deputados que irão votar no plenário no domingo. "Isso é irrelevante. Os 513 votarão. Isso é uma besteira tão grande que não vejo porque".