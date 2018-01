Relator do caso Jaqueline quer 'contextualizar' imagens Com um passado de condenações de colegas por casos semelhantes ao de Jaqueline Roriz (PMN-DF), o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) vai conduzir a investigação sobre o tema de forma a "contextualizar" as imagens que mostram a deputada recebendo um pacote de dinheiro do ex-secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal Durval Barbosa, delator do "mensalão do DEM". Sampaio foi indicado hoje pelo presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo (PDT-BA), para relatar o processo que será instaurado amanhã contra a deputada.