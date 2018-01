Relator do caso Arruda no STJ se declara impedido Designado relator de uma ação da Confederação do Elo Social - Brasil, ONG que acompanha ações do poder público em vários Estados, contra o governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Aldir Passarinho Junior declarou-se impedido de apreciar o caso, em despacho assinado no dia 14 passado e publicado hoje no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). A ação, que pede afastamento de Arruda do cargo por 60 dias, bloqueio dos bens do governador e proibição de que ele deixe o País, foi encaminhada à nova relatora, a ministra Laurita Vaz.