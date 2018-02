Relator diz que tirará participação especial do pré-sal O líder do PMDB na Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (RN), disse esta tarde que vai retirar do relatório que apresentará amanhã sobre o projeto de lei que estabelece a partilha como sistema de produção do pré-sal, a cobrança de participação especial no pré-sal. "Vou tirar a participação especial. No regime de partilha, a participação especial é a própria partilha", disse o deputado, que é o relator do projeto.