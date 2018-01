Relator deve apresentar parecer favorável à denúncia nesta segunda-feira

O deputado federal Sergio Zveiter (PMDB) apresenta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na tarde desta segunda-feira, 10, o parecer a respeito da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB), feita pela Procuradoria-Geral da República. A expectativa é que, mesmo do mesmo partido do presidente, Zveiter vote a favor da denúncia.

Após o voto do relator, que deve ser lido por volta das 14h30, o advogado de Temer, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, vai fazer a sustentação oral, por meio da qual pretende convencer os parlamentares de que o presidente é inocente e que há "ilicitude da prova".

Para que o parecer de Zveiter seja aprovado na comissão, são necessários 34 votos - a CCJ é composta por 66 parlamentares. Independentemente do resultado, a denúncia será votada no plenário da Casa, onde precisará de 342 votos para ser enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de a admissibilidade depender da votação no plenário, a vitória na CCJ tem peso político para o Planalto. Num encontro neste domingo, 9, com Temer, os principais nomes do governo atuaram para garantir que a comissão tenha quórum suficiente.

Sem votos para garantir uma vitória do governo na CCJ, a base aliada formalizou na manhã desta segunda-feira, 10, mudanças na composição do colegiado. Pelo menos quatro partidos fizeram ou planejam mudanças entre os titulares da comissão, PMDB, PTB, PSD e Solidariedade.