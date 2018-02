Relator defende no TSE ampliação da fidelidade partidária O relator da consulta sobre a punição de 'infiéis' no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto, votou a favor da ampliação da fidelidade partidária para senadores, prefeitos, governadores e presidente da República. E foi seguido por outros dois ministros. Em um voto longo e detalhado, o ministro fez um exame detido do "modo constitucional de ser" dos partidos políticos, blocos e coligações. O relator deu ênfase ao parágrafo único, do artigo 1º, da Constituição Federal que prevê: "Todo o poder que emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição". Referiu-se à formação de associações, como prevê a Constituição (inciso XVII, art. 5º) e reforçou que não se pode desocupar a cadeira em que se foi assentado, por questão de lealdade ao eleitor. "O eleito compõe com seu partido e com o seu povo uma relação de inerência", disse o ministro, comparando a relação a um "casamento". A relação tripartite entre partido, eleitor e candidato, foi destacada pelo ministro, que comparou os diversos artigos da Constituição e a legislação eleitoral vigente para demonstrar que todos os eleitos são representantes do povo, e que a filiação partidária é condição fundamental para elegibilidade. Em razão disso, afirmou o relator, os partidos políticos podem reivindicar a vaga de seus filiados eleitos.