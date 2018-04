Relator de Código diz que trabalhará mudanças O engenheiro agrônomo Paulo Piau (PMDB-MG), escolhido ontem para ser o relator na Câmara do texto de reforma do Código Florestal que foi aprovado na semana passada pelo Senado, afirmou que "as mudanças propostas devem ser mínimas". Ele critica o fato de o relatório do senador Jorge Viana restringir as atividades agropecuárias em áreas com declividade entre 25º e 45º, pois prejudica grande parte da pecuária leiteira de Minas Gerais.