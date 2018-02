Relator da ONU defende ação do MST no Brasil

O relator também fez referências à concentração fundiária no País, que, além de ser alta na comparação com outros países, aumentou nos últimos anos, conforme levantamento estatístico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em setembro. "A concentração fundiária é um problema no Brasil", apontou De Schutter.

O relator da ONU veio ao Brasil para participar de um seminário internacional sobre direito à alimentação, organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e para coletar dados para um estudo sobre problemas relacionados à alimentação ao redor do mundo. Segundo suas declarações, o acesso à terra é uma das questões centrais no debate sobre a produção de alimentos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.