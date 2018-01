Relator da MP 443 diz que 'Caixa-Par não é negociável' O relator da Medida Provisória 443, deputado João Paulo Cunha (PT-SP), vai manter em seu parecer o artigo da medida que autoriza a Caixa Econômica Federal a criar uma empresa de investimento e participações, a Caixa-Par. "Esse item não é negociável", afirmou João Paulo Cunha, ao deixar a reunião com o líder do PSDB, José Aníbal (SP), e deputados tucanos. O PSDB apresentou emenda (proposta para alterar o texto original) para suprimir a criação da Caixa-Par da MP. O relator tem se reunido com os líderes e deputados de diferentes partidos antes de elaborar seu parecer, que deverá apresentar na próxima terça-feira. Ontem, ele se reuniu com o DEM. "A Caixa-Par é um instrumento importante para o Estado brasileiro. Todos os bancos têm empresa de participação, por que a Caixa não? É um instrumento a mais para agregar em seu portfólio", argumentou João Paulo. O líder do PSDB afirmou que, nesse ponto, a divergência entre a proposta do governo e o partido é conceitual. "A Caixa passará a ser uma empresa, não financeira, mas de participação", afirmou. Ele reconheceu que dificilmente o governo abrirá mão desse ponto da MP. Caso seja mantido o artigo, os tucanos têm uma emenda para proibir a nova empresa da Caixa de usar recursos ordinários do Tesouro Nacional, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O deputado Bruno Araújo (PSDB-PE) afirmou que a bancada do partido vai fazer uma avaliação política da MP, já que, na sua opinião, o governo usou a crise financeira internacional para permitir que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal ganhem posições no mercado. "Não há problema em o governo querer fortalecer bancos públicos, mas falta correção nesse jogo. Ele devia ser claro e não aproveitar o momento, dizer que é para salvar bancos pequenos, quando o sentido real é outro. É atender a um processo de expansão do Banco do Brasil e da Caixa", reclamou Bruno Araújo. João Paulo conversou com o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), sobre a MP. Segundo o relator, Serra tem "bastante simpatia" ao artigo que permite ao Banco do Brasil e à Caixa comprarem outros bancos públicos sem o processo de licitação. Esse item do projeto favorece a compra da Nossa Caixa, banco estatal paulista, pelo BB. João Paulo Cunha antecipou ontem, depois da reunião com o DEM, que deverá incluir em seu parecer o prazo de dois anos, prorrogável pelo mesmo período, para que o Banco do Brasil e a Caixa comprem participação nas instituições financeiras. A MP não fixa prazo para as operações.