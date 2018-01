Relator da LDO acolhe 2.050 emendas em parecer

Com a apresentação do parecer de Forte, abriu-se o prazo para a apresentação dos destaques às emendas, que deve se encerrar na terça-feira, 27. Nesse dia, haverá uma reunião na CMO para discutir o texto, às 11 horas. Depois de votada pela comissão, a LDO precisa ser aprovada em sessão conjunta do Congresso. A pauta do Congresso, no entanto, está trancada por vetos presidenciais que não foram apreciados nesta terça-feira, 20. A próxima reunião do Legislativo para votar esses dois vetos está agendada para o dia 17.