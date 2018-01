Relator da Lava Jato no STJ vota pela liberdade de executivo da Odebrecht

BRASÍLIA - O ministro Ribeiro Dantas, relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça (STJ) votou nesta quinta-feira, 10, pela revogação da prisão preventiva de Rogério Araújo, ex-diretor da Odebrecht preso por corrupção, lavagem de ativos, fraude a licitações e crime contra a ordem econômica, supostamente praticados em contratos da Petrobrás. O ministro Felix Fischer, no entanto, pediu vista do caso e suspendeu o julgamento.

Ribeiro Dantas argumentou que não há elementos que sustentem a prisão cautelar do executivo. O ministro defendeu a aplicação de medidas cautelares, como monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar integral e afastamento absoluto de Araújo das empresas, além da proibição de que ele mantenha contato com os outros investigados pela Lava Jato.

De acordo com a defesa de Araújo, os investigados têm sido mantidos presos sem fundamentos concretos. Segundo a advogada Flávia Rahal, seu cliente teve oportunidade de fugir, o que não fez. "É preciso dar um basta à tentativa de tornar pessoas que são inocentes como exemplos para a sociedade leiga”, defendeu.

Para o subprocurador do Ministério Público Federal, Mário Jose Gizi, a prisão preventiva de Araújo deve ser mantida porque há indícios concretos do potencial e da gravidade que a Odebrecht e seus funcionários têm para interferir nas investigações em curso no âmbito da Lava Jato. “A atividade da empresa se desenvolve em cima de negócios ilícitos, e seus funcionários sabem que ainda há muito a ser investigado nos contratos da empreiteira com o poder público.”

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Araújo foi preso em 19 de junho, quando foi deflagrada a Operação Erga Omnes, a 14ª etapa da Operação Lava Jato. Além dele, outros executivos, como o presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, e Márcio Faria, também ex-diretor da empreiteira, foram presos na mesma ocasião, investigados pelos mesmos crime de Araújo. Na semana passada, o ministro Ribeiro Dantas também votou pela libertação dos dois. Os recursos estão sob vista dos ministros Jorge Mussi, no caso de Odebrecht, e Felix Fischer, no pedido de Faria.