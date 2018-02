Relator da CPI quer reconvocar Cachoeira para agosto

O relator da CPI do Cachoeira, deputado Odair Cunha (PT-MG), afirmou nesta terça que a comissão deve aprovar na próxima reunião administrativa, marcada para a quinta-feira, 5, a reconvocação do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Na primeira vez que esteve na CPI, no dia 22 de maio, o contraventor permaneceu em silêncio apesar da bateria de perguntas feitas pelos integrantes da comissão.

"Nós vamos aprovar na próxima quinta-feira uma reconvocação do senhor Carlos Cachoeira. Não que entendamos que ele precisa vir agora, mas queremos ter essa convocação já aprovada", afirmou Odair Cunha, na saída da reunião da CPI em que os quatro convocados para depor nesta terça não compareceram por motivos diversos.

Inicialmente, o retorno de Cachoeira seria logo após a audiência na Justiça Federal de Goiás, que ouviria o contraventor entre os dias 31 de maio e 1º de junho. Mas a ida dele à Justiça foi remarcada para o final de julho. É provável que Cachoeira fale à CPI somente após o fim do recesso parlamentar, em agosto.

Odair Cunha também disse que não há data prevista para o depoimento da mulher de Cachoeira, Andressa Mendonça à CPI. Ela já tem requerimento de convocação aprovado.