Relator da CPI defende que prefeito de Palmas vá à CPI

Reportagem publicada nesta terça no jornal O Estado de S. Paulo revela que, sob a gestão Raul Filho, a prefeitura firmou seis contratos de R$ 119 milhões com a Delta Construções, empresa suspeita de envolvimento com o esquema de Cachoeira. Desse total, quatro foram assinados sem licitação pública, segundo dados do Ministério Público do Tocantins.

Nesta segunda, em entrevista coletiva, o prefeito negou qualquer favorecimento à empreiteira, mas admitiu ter recebido uma doação de R$ 150 mil de Cachoeira para contratar um show para o encerramento de sua campanha.