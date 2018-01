Relator da CPI da Petrobrás sugere convocação de Ministro da Justiça

Brasília - O relator da CPI da Petrobrás, Luiz Sérgio (PT-RJ), incluiu no pacote de requerimentos que vão à votação na manhã desta quinta-feira (9), o pedido de convocação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo.

Diante da pressão da oposição para a convocação de ministros, o petista acabou cedendo para poupar o ex-ministro José Dirceu e os ministros Aloizio Mercadante (Casa Civil) e Edinho Silva (Secretaria de Comunicação Social da Presidência).

Cardozo vem sendo criticado internamente no PT por causa de investigações da Polícia Federal no âmbito das operações Lava Jato e Acrônimo, que envolvem figuras ilustres do partido. O ministro é acusado por petistas de não controlar as investigações e os vazamentos, considerados "seletivos".

O acordo para convocação de Cardozo foi fechado nas últimas horas, quando o ministro estava em Portugal. Ele deve chegar ao Brasil na tarde desta quinta-feira (9).