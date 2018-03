Relator da CPI da Petrobras diz que exumação de Janene é medida extrema

Luiz Sérgio contou que foi surpreendido com a proposta do presidente da comissão, o peemedebista Hugo Motta (PB). Ele defendeu a realização de uma reunião fechada com a viúva para esclarecer pontos sobre o envolvimento de Janene no esquema de corrupção da Petrobras. "Tem muita coisa desencontrada", afirmou.

Ao final do depoimento do ex-diretor-presidente da Camargo Corrêa, Dalton Avancini, Motta disse que não bastará um atestado de óbito para provar a morte de Janene. "Tem de ter um conjunto de provas", enfatizou.

O depoimento de Avancini durou menos de quatro horas. Proibido de falar sobre assuntos que fugissem do escopo da investigação sobre a corrupção na Petrobras, a oitiva foi uma das mais rápidas desses três meses de CPI.

No final, o ex-diretor presidente da empreiteira disse que procurou ser "o mais transparente possível". "Em momento algum acho que fomos vítimas", disse o executivo, falando a todo momento de "arrependimento".