Relator da CPI assina requerimento para convocar Valério O relator da CPI dos Bingos, senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), assinou nesta terça-feira o requerimento de convocação do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza. A idéia é que o requerimento seja posto em votação logo depois do depoimento do ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, marcado para esta quarta-feira, às 11 horas. Pereira revelou em entrevista ao Globo, que Marcos Valério arrecadava dinheiro para o PT e tinha um plano de chegar a R$ 1 bilhão, obtidos principalmente com contratos superfaturados e licitações fraudadas no governo federal. Garibaldi disse esperar o comparecimento de Sílvio Pereira e que se ele repetir as acusações, o próximo passo será ouvir Marcos Valério. Por isso preferiu deixar pronto um requerimento para que possa ser votado.