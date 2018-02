Relator da comissão discute nova arrecadação 2008 O relator da Comissão Mista do Orçamento, deputado José Pimentel (PT-CE)iniciou nesta terça-feira, 22, uma reunião com o senador Francisco Dornelles (PP-RJ), relator do comitê responsável sobre reestimativa de receita, para uma nova avaliação da arrecadação de 2008. Essa reavaliação de receita deve ser anunciada por Dornelles na quinta-feira e dependendo do montante excedente de arrecadação que os técnicos estimam que haverá neste ano, o tamanho dos cortes no orçamento para compensar as perdas de arrecadação com o fim da CPMF será menor. A princípio o governo prevê um corte de R$ 20 bilhões. Mas hoje, com a reestimativa de receitas, os líderes partidários já falam em reduzir esse corte para algo em torno de R$ 16 bilhões e 19 bilhões. Depois da reunião com Dornelles, Pimentel terá um encontro, ainda hoje, com o ministro de Relações Institucionais, José Múcio, no Palácio do Planalto. Mas disse que nesse caso a pauta é apenas de interesse do Nordeste.