Relator anuncia que apresenta parecer sobre Renan

O senador Epitácio Cafeteira (PTB-MA), relator da representação contra o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), informou nesta quarta-feira a um grupo de parlamentares do PSOL que apresentará nesta tarde seu parecer sobre o assunto. O PSOL é autor da representação por suposta quebra de decoro parlamentar, baseada no noticiário segundo o qual o lobista da empreiteira Mendes Júnior Cláudio Gontijo pagava pensão à jornalista Mônica Veloso, com quem Renan tem uma filha. Cafeteira recebeu os parlamentares do PSOL em seu gabinete, em reunião aberta à imprensa. Eles lhe entregaram um requerimento para que a investigação sobre o caso seja feita de modo a esclarecer todos os fatos. Para isso, segundo eles, seria necessário que o Conselho de Ética do Senado ouvisse os depoimentos da jornalista Mônica Veloso, do lobista Cláudio Gontijo, do empreiteiro Zuleido Veras - supostamente chefe da máfia das fraudes em licitações de obras públicas - e de Antonio Vasconcellos, primo de Renan que o acusou de manter ´laranajas´ para esconder posses de fazendas. O PSOL cita Zuleido Veras porque o nome de Renan aparece em gravações que a Polícia Federal fez de conversas de integrantes da máfia. "Não cabe, portanto, a nosso juízo, um arquivamento da representação sem ouvir as pessoas aqui sugeridas e outras mais que algum membro do colegiado (Conselho de Ética) considere necessário", diz o PSOL. Cafeteira não quis antecipar seu voto, mas, segundo o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), o relator deu a entender que deve arquivar o caso. "Como decidiram as cabeças coroadas do Senado", completou Alencar. É certo que, quando Cafeteira apresentar seu relatório, haverá pedido de vistas. Por isso, a votação do texto só deve ocorrer na próxima quarta-feira. O senador José Neri (PSOL-PA) antecipou que, quando o parecer do relator for apresentado, pedirá o apoio de senadores para entregar ao Conselho um voto em separado pedindo o prosseguimento da investigação, caso Cafeteira decida mesmo pelo engavetamento do caso.