Relator admite que acordo sobre FPE não será fácil Se o governo se viu obrigado a descumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) e repassar os recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) a culpa é dos senadores que não compreenderam a importância de obedecer o STF e se recusaram a fazer um acordo para votar o tema, conforme disse o líder do governo no Senado, Walter Pinheiro (PT-BA). "Teve colega que nem leu as propostas. Pensaram que não ia dar em nada, que tudo bem não votar esta matéria", disse o petista, que foi relator do parecer sobre o assunto na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).