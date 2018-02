Relator acolhe 7 emendas ao projeto que cria a Petro-Sal

Das sete emendas, cinco são do próprio relator, entre as quais há uma que fixa um mandato de quatro anos para os integrantes do Conselho de Administração da Petro-Sal, com possibilidade de uma recondução.

Faria também acrescentou ao projeto do governo a previsão de quarentena para os membros da diretoria executiva da Petro-Sal. Pelos termos da emenda, os diretores terão, após deixarem a empresa, de ficar quatro meses sem trabalhar em outras petroleiras. O deputado adicionou ainda ao projeto a previsão de que as decisões da diretoria executiva da Petro-Sal terão de ser ratificada por três quintos do colegiado.

Apesar de toda polêmica em torno do fato de uma empresa de Mossoró (RN) já ter registrado o nome Petro-Sal, o relator não propôs a troca de nome da companhia, como era esperado.