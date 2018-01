Relação com PSDB não muda, diz Afif

De acordo com Afif, independente do futuro político dele e de Kassab, não haverá mudanças na relação com os tucanos de São Paulo. "A aliança com o PSDB permanece", garantiu. "Se a aliança era com o meu grupo político, aonde esse grupo político for a aliança permanecerá".

Aliado de Kassab, Afif disse que há um claro distanciamento dentro do DEM entre os grupos do prefeito e do ex-presidente nacional da legenda, deputado federal Rodrigo Maia (RJ). "E eu participo do grupo político que foi rejeitado", afirmou.