Relação com Campos precede candidaturas, diz Aécio São Paulo, 16/01/2014 - O senador e presidente nacional do PSDB Aécio Neves se recusou a rebater as críticas feitas pelo vice-presidente do PSB, Roberto Amaral, que afirmou que o tucano "perdeu a oportunidade de ficar calado" ao dizer que é o PSB que tem mais a perder de não se aliar ao PSDB. "Não vou responder ao Roberto Amaral, conheço muito pouco para isso", disse Aécio, ao lado do governador Geraldo Alckmin, em São Paulo.