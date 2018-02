Relação com Angola ganha intensidade, diz Dilma A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira, durante visita do presidente de Angola, José Eduardo Santos, que as relações entre os dois países se expandem e ganham intensidade. Dilma disse ter expressado a Santos que o Brasil quer continuar participando do desenvolvimento industrial angolano. Ela citou empresas brasileiras com atuação em Angola como Odebrecht, Vale, Camargo Correa, Queiroz Galvão e Andrade Gutierrez.