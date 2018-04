Rejeitado pedido do DEM para adiar votação do FSB Por 254 votos contra e apenas 3 a favor, o plenário rejeitou no começo da noite o requerimento do DEM que pedia a retirada de pauta do projeto de lei que cria o Fundo Soberano do Brasil (FSB). A expectativa dos governistas é votar a proposta ainda hoje. Contrários à criação do Fundo Soberano, os partidos de oposição - DEM, PSDB e PPS - estão obstruindo a sessão para impedir a aprovação do projeto.