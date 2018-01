Rejeitada denúncia contra secretário de Segurança do RJ A denúncia contra o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, pela prática de crime de responsabilidade, foi rejeitada ontem por unanimidade pelos desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). O autor da denúncia, deputado estadual Paulo Ramos, alegou que Beltrame foi omisso ao não prestar informações sobre as Polícias Civil e Militar do Rio.