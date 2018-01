Rejeitada ação do PT contra propaganda tucana O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou hoje liminar ao PT que pedia a proibição da participação do pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, nas próximas propagandas partidárias tucanas. De acordo com a decisão do tribunal a participação de Alckmin em um dos filmes "não induz a sua repetição em programas ainda não exibidos", e que, portanto, "a conduta vedada pela norma é a participação de pessoa filiada a partido que não o responsável pelo programa, situação que não se configura no caso". Segundo informou o site do TSE, o PT entendeu que a imagem de Alckmin teria sido promovida durante a propaganda do PSDB veiculada no último dia 29 de maio em São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Sul. Na avaliação dos petistas, estava configurada propaganda eleitoral antecipada. O PT pedia ao TSE que proibisse a participação do pré-candidato à Presidência da República do PSDB nas inserções nacionais dos dias 8, 13, 20, 27 e 29 de junho e no programa partidário nacional do dia 22 de junho.