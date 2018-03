Rejeição de nome de Patriota pelo Senado surpreende e constrange Itamaraty A rejeição do nome do embaixador Guilherme Patriota para a representação do Brasil na Organização dos Estados Americanos (OEA) surpreendeu e constrangeu o Itamaraty. Apesar do placar apertado na Comissão das Relações Exteriores (CRE), na semana passada, onde sua indicação foi aprovada por apenas um voto, não se esperava uma negativa do Senado, até porque não há registro de uma rejeição mesmo na memória dos embaixadores mais antigos da Casa.