Reis da Suécia iniciam visita ao Brasil por Pernambuco

Esta foi uma das agendas cumpridas pela rainha, nascida no Brasil, que chegou ontem acompanhando o rei da Suécia, Carl 16 Gustaf, para uma visita que inclui encontro com o presidente Lula amanhã em Brasília, e se encerra sexta-feira, em São Paulo, com o lançamento do Conselho de Negócios Brasil-Suécia.

Os reis ficaram hospedados em um hotel na praia de Porto de Galinhas, no litoral sul. Visitaram o complexo portuário e industrial de Suape, no município metropolitano de Ipojuca, e o Porto Digital, no Recife. Almoçaram com o governador Eduardo Campos (PSB), no Palácio do Campo das Princesas. A ida para Brasília estava prevista para a noite.