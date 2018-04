Reino Unido desiste de exigir visto para brasileiros O Reino Unido decidiu arquivar sua tentativa de exigir visto para cidadãos brasileiros, informou hoje o Ministério do Interior britânico. A iniciativa pôs fim a um atrito diplomático criado pela inclusão do Brasil na lista de 11 países suspeitos de não atenderem a requisitos de controle da imigração ilegal, em meados do ano passado. Dessa lista, o governo britânico decidiu exigir visto para os cidadãos de dois países sul-americanos - da Bolívia e da Venezuela - e para os africanos África do Sul, Lesoto e Suazilândia. O Itamaraty foi informado na semana passada sobre a medida, mas ainda aguarda um comunicado oficial do governo britânico. De fato, a chancelaria havia recebido em setembro passado a promessa de Londres de que o Brasil seria excluído da lista de países suspeitos. Dois meses antes, a ameaça de Londres de imposição de visto a brasileiros havia chegado a Brasília acompanhada por exigências consideradas absurdas pelo governo brasileiro, como a presença de um policial britânico no setor de imigração do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.