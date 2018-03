Reinício de obras na Assembleia de SP atrasa de novo No dia em que as obras do anexo de gabinetes da Assembleia Legislativa deveriam ser retomadas pela Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS) e pela empreiteira Sistema Engenharia, o cenário encontrado ontem foi o mesmo dos últimos sete meses em que a construção está às moscas. Este é mais um dos sucessivos atrasos da obra, que deveria ter sido entregue há dois anos e que custará R$ 26,8 milhões, 158% a mais que o previsto. Como tem feito nos últimos dias, a CPOS não se pronunciou sobre o novo atraso. Foi a própria estatal do governo paulista, responsável por gerenciar a obra desde o início, em 2006, que afirmou na semana passada sobre a retomada dos trabalhos marcada para ontem. Na terça-feira, Antonio Souza Nicolellis, diretor operacional da Sistema - empreiteira contratada em 2007 pela CPOS para concluir o edifício - e arquiteto responsável pela obra, já havia dito que o reinício poderia ficar para hoje. Mas a CPOS não se manifestou. Ontem, a reportagem procurou a Sistema para saber sobre a retomada, mas não obteve resposta. Também procurado, o presidente da Assembleia, Vaz de Lima (PSDB), foi outro que preferiu o silêncio. Em entrevista ao JT na semana passada, o tucano afirmou que a obra seria retomada nesta semana. As informações são do Jornal da Tarde.