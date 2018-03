Reinhold Stephanes Junior diz que PT é 'coisa do diabo'

Em discurso inflamado realizado no último dia 1º, na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Reinhold Stephanes Junior (PMDB), filho do atual ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, chamou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, de "bandido" e afirmou, ao criticar a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua visita recente à Cuba, que o PT é "coisa do diabo, que não serve para nada". O deputado ainda questionou no plenário a escolha da ministra Dilma Rousseff como candidata ao Planalto. "Como (o PT) pode indicar uma pessoa que assaltava bancos?", perguntou.

Confira abaixo o discurso do deputado estadual: