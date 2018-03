Regra de convênios com entes da União é endurecida Assim como já havia feito com as ONGs, o governo federal tornou mais rígidas as regras para a assinatura de convênios da União com Estados e municípios. Portaria publicada hoje no Diário Oficial (DOU) determinou o aumento do controle destes contratos, além de criar novas regras de transparência para os investimentos públicos assinados com os governos e prefeitos.